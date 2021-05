La Belgique est décidément un pays à part. Depuis six mois, nos salles de cinéma sont totalement fermées, mais au lieu d’entamer la longue litanie des complaintes et des comparaisons avec les pays qui projettent à nouveau des films, c’est plutôt la combativité, le bon sens et même la volonté de tirer des leçons positives qui l’emportent devant des grands écrans désespérément blancs.

Pour le leader du marché, le groupe Kinepolis, même si cette absence de rentrées a un peu creusé la dette, la situation financière reste solide et son CEO, Eddy Duquenne, analyse le contexte actuel avec beaucoup de sérénité. Voire même d’optimisme pour l’avenir.