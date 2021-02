"À cette vitesse-là, l’égalité femmes-hommes, nous y serons enfin dans 500 ans." Le constat d’Eva Darlan prend tout son sens face au triomphalisme d’Hollywood, tout heureux d’annoncer les progrès réalisés dans le domaine ces dernières années. Selon une étude du Center for the Study of Women in Television and Film de la San Diego State University, alors que les réalisatrices n’avaient signé que 4 % des 100 plus gros budgets américains en 2018 et 12 % en 2019, ce score est passé à 16 % en 2020. Un record, certes, mais terriblement éloigné de la parité.