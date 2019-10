Jean-Pierre Kalfon est un acteur qui a eu son heure de gloire dans les années 70 et 80, tournant pour Lelouch (Le bon et les méchants) ou Yves Robert (Le jumeau). Depuis, il s’est fait plus rare au cinéma. À près de 80 ans, il a écrit ses mémoires ("Tout va bien, m’man"). Il y raconte sa carrière qu’il a menée de front au cinéma, sur les planches mais aussi comme chanteur de rock and roll. Une facette de son talent exploitée entre autres par Gilles Béhat dans Rue barbare. (...)