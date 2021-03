Il faisait partie de ces acteurs qu'on aime bien, dont on connaît le visage mais pas nécessairement le nom. David Bailie, alias Mr Cotton, le flibustier muet flanqué d'un perroquet dans la saga, est décédé à l'âge de 85 ans. "", a publié sur Twitter son ami, Angus Wright.

Le drapeau noir des pirates est triplement en berne, puisque David Bailie avait aussi joué dans le film de Rémy Harlin, L'île aux pirates et dans la série Sinbad.

La filmographie du comédien sud-africain n'était pas très imposante, mais en jetait quand même, avec Doctor Who, Jeanne d'Arc (de Luc Besson), Gladiator (de Ridley Scott), Attila le Hun (de Dick Lowry) ou son tout dernier long métrange, The House that Jack Built (de Lars von Trier).