Préparez-vous à avoir des fourmis dans les jambes et une furieuse envie de danser dans les salles de cinémas à partir du 22 décembre. Ce jour-là sortira le nouveau film d'animation des créateurs des Minions, réunis au sein du studio Illumination,en vf). Car non seulement Ash la rockeuse porc-épic, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante timide et Gunter, le cochon showman vont à nouveau nous rincer les oreilles avec une flopée de tubes, cette fois, ils seront accompagnés du lion Clay Calloway, ex-star du rock que le koala Buster veut à tout prix faire remonter sur scène.

Et cela peut se comprendre: le roi de la jungle joue de la guitare et chante comme le leader de U2, Bono. Ce qui nous vaut une reprise épatante de I Still Haven't Found What I'm Looking For, chantée par Scarlett Johansson (la voix d'Ash) et Bono. A découvrir dans la bande-annonce...