À l’avenir, les organisateurs du Festival de Cannes devront vraiment songer à faire un peu plus de place pour le cinéma hollywoodien. Non seulement pour satisfaire les fans figés des heures durant en bas des marches du Palais, mais aussi pour apporter ce sens du spectacle qui constitue une des vraies raisons de se rendre dans une salle. Ce n’est pas un hasard si Rocketman s’est imposé comme le premier événement de la quinzaine. Le biopic d’Elton John possède tout ce qu’on attend du 7e art : de l’émotion, du très grand show et un portrait sans complaisance d’une superstar excentrique qui fut longtemps accro à la drogue, à l’alcool et au sexe.

(...)