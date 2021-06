Le Festival de Cannes dévoile jeudi une sélection officielle qui s'annonce très riche, après l'annulation de l'édition de l'an dernier. Le président du Festival, Pierre Lescure, et son délégué général Thierry Frémaux tiendront à 11H00 (09H00 GMT) leur traditionnelle conférence de presse pour présenter les contours de cette 74e édition, qui se tiendra du 6 au 17 juillet.

"Un monde", premier long métrage de la jeune cinéaste belge Laura Wandel, fait partie des films retenus dans la section "Un certain regard" pour la 74e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. "Un certain regard" vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.

Plus d'informations à venir...