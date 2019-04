Le nouveau film américain "Avengers: Endgame" a attiré plus de 134.000 spectateurs vers les cinémas Kinepolis depuis sa sortie en salles mercredi passé, ce qui en fait le plus grand succès au box-office pour le groupe, annonce ce dernier lundi dans un communiqué.

"Avec ce succès, le dernier film Marvel attire 80% plus de personnes au cinéma que son prédécesseur. Pour voir le film en IMAX, 4DX ou Laser ULTRA, il faut être rapide car les places se vendent à une vitesse incroyable", souligne Kinepolis Group.

Par ailleurs, "le marathon des Avengers, où consécutivement 'Avengers: Infinity War' et 'Avengers: Endgame' sont diffusés, est jusqu'à présent le marathon le plus populaire avec plus de 20.000 places vendues" précise-t-il. Un dernier marathon est prévu le mercredi 1er mai dans plusieurs Kinepolis.

A l'échelle internationale, les entrées ont atteint 1,2 milliard de dollars. C'est le premier film qui dépasse le milliard de dollars en cinq jours.

"Avengers: Endgame" est le 22e film des Studios Marvel, grande conclusion de la 3ème phase de l'Univers Cinématographique Marvel. Le long métrage est produit par Kevin Feige et réalisé par Anthony et Joe Russo, d'après un scénario de Christopher Markus et Stephen McFeely.