Le principal défi d’un biopic, outre cette entorse à la réalité que constitue le résumé d’une vie en deux heures à peine, se situe avant même les premières prises de vue. Au casting, principalement. Trouver la perle rare, physiquement ressemblante et suffisamment talentueuse pour rendre hommage à l’idole, tient de la gageure. Or, à moins de jouer volontairement la carte de la différence (comme Benoît Poelvoorde en sosie de Claude François dans Podium), un manque de similitude peut nuire gravement à l’œuvre. Jéremie Renier, par exemple, était parfait dans Cloclo. Sauf au moment de l’adolescence. Et les détracteurs n’ont retenu que cela. Nicole Kidman possède le glamour pour rendre hommage à Grace de Monaco. Mais à l’écran, on la voyait elle, et non la princesse.

(...)