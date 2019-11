Noël possédera une saveur toute particulière pour les amateurs de félins cette année. Cats, l’adaptation de la comédie musicale vue par 81 millions de personnes depuis sa création en 1981, sortira en effet sur nos écrans le 25 décembre. Pile-poil pour se rincer les yeux pendant que son animal de compagnie digère la dinde.

Le show s’annonce en effet grandiose. Le réalisateur Tom Hopper (Le Discours d’un roi, Danish Girl et l’adaptation d’une autre comédie musicale, Les Misérables) a en effet reçu les moyens de ses ambitions. Selon The Guardian, le budget de sa superproduction serait de 300 millions de dollars. Un montant énorme, qui le placerait en cinquième position des films les plus onéreux de tous les temps, derrière Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence (379 millions $), Avengers : l’ère d’Ultron (365 millions $), Avengers : Endgame (356 millions $) et Avengers : Infinity War (316 millions $).

Pourquoi ces chats sont-ils les plus chers du monde ? Pour deux raisons, principalement. Tout d’abord, le casting, truffé de grands noms : Taylor Swift, Rebel Wilson, Judi Dench, Jennifer Hudson, Idris Elba, Ian McKellen ou James Corden.

Effets spéciaux impressionnants

Une telle affiche ne s’obtient pas gratuitement. Mais le poste le plus élevé reste sans conteste celui des effets spéciaux. Le corps et le visage de chaque protagoniste a été rendu félin et velu numériquement. Un travail gigantesque, mais les premières images sont bluffantes. Reste à voir si cela sera suffisant pour résister à la force d’attraction du dernier Star Wars. Le pari est risqué. Les producteurs espèrent qu’il ne leur faudra pas neuf vies pour rentrer dans leurs frais.