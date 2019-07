Si son nom ne vous dit pas grand chose, Lashana Lynch n’est pas une inconnue pour autant. D’origine jamaïcaine, l’actrice de 31 ans s’est surtout fait connaître jusqu’ici en incarnant l’amie pilote de chasse de Brie Larson dans Captain Marvel. En reprenant ce rôle mythique d’agent 007, Lashana Lynch fait même plus fort que Halle Bailey devenant Ariel, la petite sirène.





Si rien ne laisse penser qu’il s’agira au final de la véritable remplaçante de James Bond 007, c’est en tout cas la tournure scénaristique voulue par les producteurs du film. En effet, selon Mail On Sunday, il s’agit d’une scène un peu drôle voulue par Daniel Craig en personne pour ce 25e James Bond. 007 ayant pris sa retraite à la fin de Spectre pour vivre avec sa dernière conquête Léa Seydoux, il a abandonné son matricule… lequel a donc été repris par un nouvel agent. Et quand le célèbre M (interprété par Ralph Fiennes) fait appel à 007 au MI6, c’est une espionne de couleur qui fait son apparition. L’éternel séducteur qu’est James essayera même de la charmer, mais en vain. Ou quand James Bond se prend un râteau, cela fait furieusement penser à un certain Johnny English ou encore OSS 117.