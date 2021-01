Au moment de faire le bilan de la carrière de Kad Merad, pas sûr du tout que Le gendre de ma vie y occupera une place de choix. Ni même que ce prototype de comédie française pataude (une bonne idée de base, quelques répliques sympas et après, il revient aux acteurs de tenter de sauver ce qui peut l’être) y sera simplement évoqué.

Signée François Desagnat, cette œuvrette tirée d’un scénario américain retrace l’histoire d’un père de trois filles ayant toujours rêvé d’avoir un garçon. Aussi, lorsque ses descendantes lui présentent un compagnon, ce dernier est accueilli avec une joie débordante presque suspecte. “L’histoire de cet homme égoïste qui pense être malheureux parce qu’il n’a pas de garçon m’a interpellé parce que j’ai moi-même deux filles : sans partager ses regrets, je crois que je comprends ce qu’il ressent, explique le cinéaste. Je devais absolument l’aider à prendre conscience de l’absurdité de ses états d’âme. Une grosse partie du travail a consisté à gommer les éléments culturels américains et à les transposer en France (le joueur de rugby était évidemment joueur de football américain). Par contre, je me suis senti très à l’aise avec le ton. Cette capacité que possède la comédie américaine à pousser les curseurs tout en restant juste et émouvante.”

Son idée de base, comme le laisse clairement entendre le pitch, consiste à inverser les rôles familiaux traditionnels. “J’ai trouvé l’idée de l’inversion intéressante : le “mâle” qui est introduit dans la famille n’est plus accueilli avec méfiance mais avec enthousiasme. À partir de cette inversion première, mon intention a aussi été de casser les schémas familiaux classiques et désuets, de façon délibérée et subtile : Julie Gayet préside à table et non Kad Merad, elle ne prépare jamais un repas et la seule fois où elle est dans la cuisine, c’est pour nettoyer son matériel de sculpture…”

Pas vraiment de quoi se tordre de rire dans son fauteuil. Le procédé est tellement mécanique et répétitif que le charme n’opère rapidement plus. Mais pour terminer une journée éprouvante en souriant de temps à autre par sympathie pour les acteurs (Julie Gayet, Pauline Etienne, Zabou Breitman et Chloé Jouannet complètent le casting) et en laissant les neurones au repos, il existe de pires choix.