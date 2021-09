La soirée de lundi en atteste de façon éclatante. Toutes les chaînes ont changé leur programmation avec, à la clé, des audiences canon. Sur France 2, L’as des as a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs. Sur TF1, Itinéraire d’un enfant gâté, 3 millions. Chez nous, c'est l'émission Belmondo, le destin d'une légende proposé sur RTL-TVI qui a fait le plein avec près de 300000 personne devant leur petit écran. Sur La Une, Le profesionnel en a séduit 50000 de moins.

De chiffres, il est aussi question au lendemain de la mort du Magnifique. Depuis le décès de Johnny Hallyday et la guerre des clans soulevée par son testament dans lequel il avait déshérité ses enfants David et Laura, la question de la succession se pose à chaque disparition de star.

Qu’en est-il pour Jean-Paul Belmondo ? Concernant les dispositions testamentaires, il est encore trop tôt pour le savoir. L’acteur ne s’est pas publiquement exprimé sur la question. S’il devait ne pas laissé de directives, ce sont ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants qui se partageront son héritage. Et s’il en a disposé autrement, ils recevront au minimum la part que la loi française leur réserve d’office.

Généreux mais pas flambeur

Reste à savoir ce que représente le patrimoine laissé par Bébel. Son fils Paul l’a toujours dit, l’acteur français était généreux. Ce qui ne veut pas dire qu’il dilapidait tout. S’il porte fièrement le surnom de Magnifique, on ne le connaît pas flambeur. En revanche, il aimait le beau et les belles choses. Les montres notamment, qu’il collectionnait. Une passion qui a fait couler beaucoup d’encre lorsqu’il était en couple avec la Belge Barbara Gandolfi. Rappelons qu’en 2013, à Genève, il avait vendu celle qu’il portait au poignet dans ses films les plus connus. Une Rolex Cosmograph Daytona, popularisée par Paul Newman. C’était la sienne. Estimée entre 50000 et 100000 euros, elle avait été adjugée 165 000 euros.

Bon vivant, il se dit qu’il était aussi un amateur de belles mécaniques. Mais pas seulement. En 2012, le cambriolage de son hôtel particulier parisien et de l’appartement qu’y occupait aussi son ex-femme Natty, avait levé le voile ses goûts. Outre une forte somme d’argent, les indélicats étaient partis avec des bijoux et des vêtements de grandes marques. Le montant du préjudice était cependant resté “indéterminé”

75 films et 43 pièces au théâtre

Sa carrière constitue aussi un beau patrimoine. Belmondo a tourné dans 75 films et joué dans 43 pièces de théâtre. Pour sa dernière prestation devant la caméra, Un homme et son chien (2008), il avait empoché 450 000 euros pour les 9 semaines de tournage prévues. Soit 10 000 euros par jour. Et tout autant par journée supplémentaire. Ajoutez-y 9 % des recettes du film si celui-ci était amorti. Ce sont tout sauf des montants hollywoodiens et c'est bien moins que ce qu'il avait touché pour Une chance sur deux (1998): plus de 800000 euros. Mais il ne faut pas oublier qu’il a aussi été producteur de films et directeur de théâtre.

Un trésor immobilier

L’As des as s’était aussi constitué un joli portefeuille immobilier. On se souvient de la villa de 2000 m2 à Ostende occupée à l’époque avec Barbara Gandolfi et qui intéressait beaucoup les enquêteurs belges qui pistaient la jeune femme. Cependant ce n’est rien au regard de ce que représente l’hôtel particulier que Jean-Paul Belmondo a longtemps occupé à Paris.

Situés rive gauche, à Saint-Germain-des-Près, au numéro 9 de la rue des Saints-Pères, juste à côté de là où était le Don Camillo, célèbre club qui a accueilli Charles Trénet, Michel Audiard et bien d’autres, tout près aussi de la rue de Verneuil chère à Serge Gainsbourg, les lieux impressionnent. La surface se négocie entre 15 000 et 26 000 €/m2. En ce moment, un appartement de 150 m2 est en vente dans cette même rue où sont aligné les construction prestigieuses. Prix affiché : 4,5 millions d’euros… Selon Le Parisien et d’autres sources, Bébel ne séjournait cependant plus dans cet édifice remarquable depuis quelques années.