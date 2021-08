Pas facile de diriger un grand studio de nos jours. Quand un film est programmé simultanément dans les salles et en streaming, cela provoque aussitôt la colère des propriétaires de multiplexes, qui menacent parfois de le boycotter. Et lorsque les projections sont uniquement prévues au cinéma, là, c’est une partie des abonnés des plateformes qui exprime son mécontentement.

Bob Chapek, le CEO de Disney, vient de vivre les deux situations avec, tout d’abord, Black Widow et maintenant avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux. La nouvelle super-production Marvel ne sera disponible sur Disney + que 45 jours après la diffusion sur grand écran (le 1er septembre en Belgique). Une stratégie qualifiée "d’expérience intéressante" en vue de planifier "les actions futures sur nos titres". Mais les fans n’apprécient pas. Sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux à estimer que le nouveau Marvel "ne vaut pas la peine de prendre le risque" d’affronter le variant Delta et à réclamer une sortie immédiate sur Disney +. Non, vraiment, ce n’est pas simple d’essayer de contenter tout le monde.