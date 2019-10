Alors que vient d’être présentée la première affiche de No Time To Die, Naomie Harris a profité de l’occasion pour faire quelques révélations à GQ sur le 25e James Bond officiel. "C’est une renaissance, avec une toute nouvelle énergie, et Moneypenny a beaucoup évolué. C’est relié à Skyfall et Spectre, mais avec des surprises tellement énormes que même moi je me suis dit : ‘Oh, wow !’ Je pense que nous allons vraiment choquer les fans." Si elle n’avait pas été comédienne, elle aurait pu faire carrière dans la pub : après ça, on a encore plus envie d’être le 8 avril 2020 pour découvrir les exploits de 007.