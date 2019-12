Démarrage canon pour l’Épisode IX, qui devrait rapporter 450 millions $ ce week-end.

Les comptables de Disney doivent regretter amèrement de ne pas avoir négocié un pourcentage sur les bénéfices, à l’instar des stars pour les films qu’elles soutiennent. La firme enregistre un chiffre d’affaires record (près de la moitié des recettes de toutes les productions hollywoodiennes, avec 11,5 milliards $) et vole de succès en succès.

Pas le temps de célébrer le milliard de La Reine des neiges 2 que, déjà, il faut se plonger dans les comptes de la fin de la saga Star Wars. Et ici aussi, il y a du boulot. Sur base des premières réservations, tout le monde prévoyait un démarrage record, aux alentours de 250 millions $ aux USA. Par la suite, les analystes ont plutôt penché pour une somme de 205 millions $, certes coquette mais inférieure à celle des deux derniers volets. Mais depuis que The Rise of Skywalker est sorti dans quelques pays (dont la Belgique), l’excitation l’emporte un peu partout dans le monde et désormais, tous les voyants semblent passer au vert pour un démarrage canon. Internationalement, la conclusion de l’ennealogie Star Wars devrait flirter avec les 450 millions $ de recettes. Soit 100 de moins que Le Réveil de la Force, mais exactement dans les mêmes eaux que Les Derniers Jedi. C’est-à-dire 100 millions $ au-dessus de La Reine des neiges 2.

La fièvre des fans

Mieux encore : selon un sondage réalisé par la société de vente de tickets Fandango, la moitié des spectateurs ont l’intention d’aller voir au moins deux fois ce dernier opus en salle. Ce qui permet de rêver à un box-office final supérieur à celui des Derniers Jedi (1,33 milliard $). Voire, qui sait, de titiller Le Réveil de la Force, quatrième plus gros succès de tous les temps avec 2,06 milliards $.

Toujours d’après cette enquête, les inconditionnels semblent motivés comme jamais. Avant de se rendre dans les multiplexes, 86 % auraient visionné l’Épisode précédent et 91 % l’antépénultième. Et pour être sûrs de ne pas voir leur plaisir gâché par des spoilers, 83 % auraient arrêté de consulter les réseaux sociaux en attendant de s’installer confortablement devant l’écran géant.

Même Bob Iger, le PDG de Disney, qui avait annoncé une pause dans le développement des projets et un ralentissement du rythme des sorties après l’échec de Solo : A Star Wars Movie, semble gagné par la fièvre. "Ce qu’elle (Kathleen Kennedy, NdlR) et moi avons dit, c’est que peut-être il est trop compliqué de faire des trilogies, mais peut-être que nous tournerons un film et puis une suite. Mais nous ne savons pas…"

Vivement la suite

En clair, toutes les options sont de nouveau sur la table pour les suites. "Le nombre est infini, mais nous allons nous montrer très prudents, le prochain film sera vraiment important." Avec Star Wars, il y a toujours un nouvel espoir.

La folie Star Wars dans nos cinémas

Plus de 100.000 Belges verront The Rise of Skywalker d’ici dimanche soir.

© AP



Contrairement aux États-Unis, personne n’a dormi dans la rue, chez nous, à l’entrée des salles de cinéma une semaine avant la sortie de Star Wars : The Rise of Skywalker. Mais l’engouement était bien palpable dès les premières projections, ce mercredi matin. Certains n’avaient pas hésité à prendre congé toute la journée (42 ans d’attente, ça fatigue…) et à enfiler leur plus beau costume de Jedi ou de stormtrooper pour se rendre dans des cinémas presque exclusivement consacrés à la fin de l’ennealogie.

Salles prises d’assaut

Dire qu’un vent de folie Star Wars a soufflé sur la Belgique tient de l’euphémisme. Rien que dans les Kinepolis, 30 000 places avaient été réservées pour mercredi. Un chiffre que quasiment aucun film belge ne parvient à atteindre sur l’ensemble de sa carrière… "C’était le score pour la première journée des Derniers Jedi, mais cette fois, on va le battre, puisque de nombreux spectateurs passent aux caisses juste avant la séance", explique Anneleen Van Troos, la porte-parole du groupe.

Dans les salles UGC, rien que mercredi matin et après-midi (or, c’est le soir que la foule est la plus nombreuse), 10.232 spectateurs sont venus voir The Rise of Skywalker. Un résultat hors norme.

Et ce week-end, ce sera encore bien plus chaud. "Nous comptons déjà 75 000 réservations pour la première semaine, ce qui est énorme", conclut Anneleen Van Troos. "Et il faut en ajouter 10 000 pour les marathons des 21 et 29 décembre." À titre de comparaison, il n’y en avait "que" 50 000 pour La reine des neiges 2. Les parents qui ont vécu la cohue pour Anna et Elsa savent à quoi s’attendre.