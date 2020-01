On a du mal à le croire, mais Thierry Lhermitte prétend qu’il s’agit d’un projet sérieux.

Difficile de déterminer s’il s’agit d’une nouvelle blague de potache de Thierry Lhermitte ou d’un projet sérieux. Lors de l’émission On refait la télé, il a annoncé son désir d’incarner l’inspecteur Derrick au cinéma.

"Ce n’est pas une vanne", a-t-il expliqué devant un auditoire hilare. "Cela a commencé comme une blague. Puis à force de le dire et que ça fasse marrer les gens, je me suis dit : ‘Mais c’est super marrant, c’est un peu comme inspecteur Clouseau’. On aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire, donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler. Donc voilà, c’est parti !"

Il aurait même prévu une "poursuite en péniche." Allez savoir pourquoi mais on continue à avoir de gros doutes sur la véracité du projet.