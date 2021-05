Thriller de science-fiction signé Christopher Nolan, Tenet était un des films les plus attendus de 2020. Malheureusement pour son réalisateur, ses acteurs et ses producteurs, cette production a gros budget a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19. Reporté à plusieurs reprises, il a fini par être projeté dans les salles lorsqu’elles ont pu rouvrir à la fin du mois d’août dernier. Avec un démarrage canon en Belgique. Hélas à peine quelques semaines plus tard, les exploitants ont à nouveau été contraints de fermer leurs portes en raison de la deuxième vague.

Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de voir Tenet en salle, il y a la session de rattrapage. Celle que propose Amazon Prime Video, la plateforme de streaming du géant de la vente en ligne. Le film est proposé aux abonnés belges depuis quelques semaines. Mais là aussi, la joie est de courte durée.