Batman est au cinéma ce que le Nutella est au petit-déj, comprenez un personnage que l’on va encore se tartiner. La question étant de savoir comment DC Comics et Warner allaient nous le resservir. Mieux lui redonner une certaine fraîcheur, sachant que six acteurs l’ont déjà été incarnés sur grand écran.

Matt Reeves, le réalisateur de ce nouvel avatar masqué savait qu’il serait attendu au tournant. Contrairement à ses prédécesseurs, ce New Yorkais à qui l’on doit Cloverfield et La Guerre de la Planète des Singes a choisi de revoir de fond en comble la franchise. Tim Burton avait opté pour le comico-gothique, Joel Schumacher pour le délire assumé, Christopher Nolan pour l’hyper-violence. Reeves, lui, mise à fond sur la jeunesse en confiant le rôle-titre à Robert Pattinson. Erreur de casting ? Que nenni. C’est de loin la version la plus fascinante et la plus originale qui nous est proposée aujourd’hui. L’ex-vampire de Twilight joue en effet un Bruce Wayne solitaire, perturbé qui se cherche mais ne se trouve pas. Cette histoire, c’est son cheminement intérieur. Celle d’un individu au look grunge trop longtemps enlisé dans ses doutes et dont la seule ambition désormais est une quête de dépassement.

Dans la ville de Gotham, plus sombre et plus dangereuse que jamais, nous assisterons à l’introspection/exploration psychologique d’un héros en devenir qui doit déjà comprendre qui il est en tant qu’humain avant de devenir ce Dark Knight qui ne tremblera pas face à ses adversaires. Déboussolé par cette double identité qui lui échappe, notre milliardaire est dans une phase de transition mais pas encore dans une phase d’acceptation.