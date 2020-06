Selon un sondage réalisé par Empire, c’est lui le plus grand héros du cinéma.

Le confinement a manifestement fait pâlir l’étoile des super-héros Marvel. Jusqu’alors archidominateurs au box-office mondial, les sauveurs du monde dotés de pouvoirs extraordinaires n’ont manifestement plus autant la cote depuis qu’ils ont préféré rebrousser chemin face au coronavirus.

Cela se traduit nettement dans un sondage réalisé par le magazine britannique Empire auprès de ses lecteurs. L’objectif : déterminer le plus grand héros de tous les temps au cinéma. Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Wonder Woman et consorts peuvent tous aller se rhabiller et acheter un stetson et un fouet, car ils se sont fait battre à plates coutures par un vétéran de l’archéologie, Indiana Jones.

Un résultat qui pourrait accélérer la mise en chantier de la cinquième aventure d’Indy, actuellement en cours d’écriture. Pour le plus grand bonheur d’Harrison Ford, manifestement toujours aussi désireux de partir à la chasse aux trésors à bientôt 78 ans (il les aura le 13 juillet). "Je n’ai pas envie de donner au public ce qu’il veut voir, je veux lui apporter quelque chose d’imprévu, a-t-il expliqué à Empire. Il est habitué à être plutôt déçu quand on revisite les classiques. C’est certain, les films Marvel ont montré que le succès pouvait fonctionner autrement, notamment en tuant des sagas. Nous n’allons pas tourner un autre Indiana Jones à moins d’être en position de tuer la franchise. Nous voulons le meilleur. Nous avons des problèmes d’agenda et quelques scripts à modifier, mais nous sommes déterminés à tout faire parfaitement bien."

Ripley n° 2

Toujours selon ce sondage, Ellen Ripley s’impose en deuxième position des plus grands héros du cinéma, pour avoir affronté les Aliens à quatre reprises. Et pour elle aussi, on évoque de plus en plus un retour aux affaires. Tout cela démontre qu’il n’est pas indispensable de posséder des superpouvoirs pour faire rêver les cinéphiles.