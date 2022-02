"Jan Bucquoy est le premier qui m’a donné un rôle plus important et je suis content que ce soit un Belge, et un anarchiste flamand qui plus est !", nous confie d’emblée Alex Vizorek après ses apparitions dans Les Affamés, J’ai perdu Albert ou encore Losers Revolution. " Je trouve ça marrant ! Car Jan est un grand enfant qui a envie de faire tout ce qu’on ne peut pas faire. Quand j’ai lu le scénario, je me suis marré car il y tout ce côté belge, autodérision (‘Ce qu’il y a de bien dans le cinéma de Jan’, dit-il dans le film, ‘c’est qu’il y a de la place dans la salle’) et transgression. On a tourné au début de Metoo et il y a des scènes où tu dirais vraiment qu’on n’a jamais entendu parler de ce mouvement (sourire) ! Mais c’est volontaire car c’est aussi pour le dénoncer. Il n’y a rien de dérangeant."

Réputé pour son côté libertaire, provocateur et utopiste, le réalisateur de Camping Cosmos et de La Vie sexuelle des Belges revient dix ans plus tard, toujours dans l’absurde, avec La Dernière Tentation des Belges. Même si son film, très autobiographique, s’ouvre sur cette liberté individuelle : "on devrait tous avoir le droit de se suicider… sauf ma fille."

(...)