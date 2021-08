Fin du suspense concernant le titre du quatrième volet de Matrix. Lana Wachowski l’a dévoilé au CinemaCon de Las Vegas et il s’agit de Résurrection. Ce qui induit le retour de quelques protagonistes, à commencer par Néo et Trinity. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront donc de retour, tout comme Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe.

Selon les premières images dévoilées, Néo, qui se fait désormais de nouveau appeler Thomas Anderson, a tout oublié de ce qui s’est passé dans les trois premiers films. Il se rend chez son psy (Neil Patrick Harris) pour lui expliquer sa situation : "J’ai fait des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves. Suis-je fou ?"

Dans une autre scène, il croise par hasard Trinity. Sans la reconnaître, mais avec un doute : "Nous sommes-nous déjà rencontrés ?"

Enfin, dans une troisième séquence, un jeune Morpheus propose à Thomas de choisir entre une pilule bleue et une rouge, avant qu’une jeune femme le fasse passer de l’autre côté du miroir pour lui montrer la matrice. L’histoire peut recommencer. Et sera à découvrir sur nos écrans à partir du 22 décembre 2021.