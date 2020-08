Alors que les blockbusters ont tous déserté les cinémas cet été, il sort un film d’animation familial en forme de fable écologique, Bigfoot Family. En espérant que le public viendra en salle…

Fameux pari que celui tenté par Ben Stassen et Jérémie Degruson depuis mercredi. Alors que tous les blockbusters estivaux ont été reportés à des jours d’après-covid, histoire de ne pas hypothéquer leurs chances de cartonner au box-office, ils ont, eux, maintenu la sortie en salle de Bigfoot Family, la suite très réussie de Bigfoot Junior. En espérant que ce film d’animation familial donnera enfin envie au public de retourner au cinéma.

"C’est la grande question : est-ce que les spectateurs vont venir, lâche Ben Stassen, assez anxieux. Normalement, on ne devait avoir que Mulan avant nous, mais Disney l’a reporté. En France, nous serons le premier film depuis des décennies à bénéficier de la pub à la télé. C’est exceptionnel : la pub pour le cinéma était interdite. On disposera aussi de plus de salles que jamais auparavant. Les exploitants de salle sont reconnaissants qu’on prenne ce risque, mais on ne sait pas si le public viendra. C’est très stressant : on a quand même bossé pendant deux ans sur Bigfoot Family. Heureusement, il est vendu dans 65 territoires, mais pas au Japon ni aux États-Unis. Ce n’est pas encore fait, mais Netflix envisage d’acheter les droits du film en exclusivité pour l’Amérique du Nord. Dans beaucoup de pays, il sortira l’année prochaine. Mais c’est le brouillard total sur les dates."

(...)