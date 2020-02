Le réalisateur Cary Joji Fukunaga a levé le voile sur comment il s'est approprié le prochain James Bond.

C'est un des films les plus attendus de 2020. "Mourir peut attendre" sortira le 8 avril prochain, mais depuis quelques mois, les vidéos exclusives et bande-annonces sont diffusées presque régulièrement.

Ce mardi, ce sont des images inédites du tournage de ce 25e opus qui ont été dévoilées, avec, en prime, les commentaires du réalisateur Cary Joji Fukunaga. Il y explique comment il s'est approprié l'univers de James Bond. "En tant que scénariste et réalisateur, je devais redécouvrir Bond. Où est-il ? Après cinq ans d'inactivité, qu'est-il devenu ?", raconte-t-il dans la voix off de la vidéo.

"C'est un animal blessé, en lutte avec son passé d'agent secret. Le monde a changé, on ne fait plus la lutte comme avant", ajoute-t-il, en écho au synopsis du long-métrage : "Bond a mis de côté ses activités d'agent et profite d'une vie tranquille en Jamaïque. Ce paisible repos est brusquement interrompu lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide. L'objectif est simple : secourir un scientifique kidnappé. Malheureusement, la mission s'avère être bien plus périlleuse qu'elle n'y paraît. James Bond est alors lancé sur la piste d'un mystérieux ennemi, armé de dangereuses nouvelles technologies".

La vidéo n'est longue que d'une minute et 40 secondes, mais lève un peu plus le voile sur l'histoire du film, le dernier avec Daniel Craig dans la peau de James Bond.