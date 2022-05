C'est une nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps : le cinquième et dernier volet de la saga Indiana Jones sortira le 30 juin 2023. La date de sortie a été annoncée par Harrison Ford le jeudi 26 mai, lors de la célébration de "Star Wars".

Une photo exclusive a également été postée sur les réseaux sociaux. Énigmatique, celle-ci sert davantage de teaser à la sortie du film. On peut y deviner le célèbre aventurier au fédora, muni de son emblématique fouet. Un retour aux sources pour la saga, puisque l'image évoque la première scène des "Aventuriers de l'arche perdue".

Cela fait 14 ans que les fans espéraient le retour de l'acteur, qui n'avait plus endossé le rôle d'Indiana Jones à l'écran depuis 2008, dans "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal". Un rôle que l'acteur joue désormais depuis plus de 40 ans, puisqu'il l'a joué pour la première fois en 1981 dans "Les aventuriers de l'arche perdue".

Quant au contenu de ce cinquième volet, c'est encore le mystère ! Des rumeurs circulent sur une histoire impliquant de possibles voyages dans le temps. En effet, Harrison Ford a été aperçu avec des capteurs sur le visage lors du tournage. L'acteur sera-t-il rajeuni à l'image ? De quoi semer le doute...