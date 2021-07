La pandémie a laissé des traces : tout le monde ne partira pas en vacances cet été. Et avec la météo imprévisible qu’est la nôtre, il n’est peut-être pas inutile de déjà programmer les événements en streaming pour le mois à venir.

Du côté de Disney+, ils ne manquent pas. À commencer par deux films présentés en Premium (donc au tarif de 21,99 €) quelques jours à peine après leur présentation au cinéma : Black Widow (le 9 juillet) et Jungle Cruise (le 30 juillet).

Le premier, très spectaculaire, retrace le passé de Natasha Romanoff, (interprétée par Scarlett Johansson) enlevée à sa famille pour intégrer le programme Veuve Noire destiné à transformer des jeunes filles en tueuses dépourvues de libre arbitre, qui accomplissent les ordres même lorsqu’elles y sont opposées. Spectacle garanti, avec plus de psychologie, ce qui ne fait vraiment pas de tort à Marvel.

Le second emmène Emily Blunt et Dwayne Johnson vivre des aventures trépidantes en Amazonie à la recherche non pas d’un trésor, mais d’un arbre dont les vertus pourraient modifier à jamais le visage de la médecine.

Dans le domaine gratuit, c’est Monstres et Cie : au travail qui retiendra l’attention des familles. Toutes les semaines, à partir du 7 juillet, on y découvrira comment la découverte de la puissance du rire par Bob et Sulli a changé la vie des monstres qui se cachent derrière les portes du placard.

Autre programme qui pourrait faire rêver les fans de Disney : Les coulisses des attractions. Comme son titre l’indique, ce documentaire dévoilera la conception, la création et parfois même l’évolution d’attractions des parcs Disney comme La Tour de la Terreur, It’s a Small World ou La Maison hantée, par exemple.

Sur Star, les nostalgiques portés sur les exploits animaliers pourraient bien se laisser tenter dès le 21 juillet par les nouvelles enquêtes de Turner et Hooch. Le film de 1989 est cette fois décliné en série, toujours autour d’un policier dont la vie trop tranquille va être complètement chamboulée par l’héritage d’un gros chien qui n’en fait qu’à sa tête.

Enfin, les amateurs d’animation traditionnelle vont pouvoir suivre à partir du 28 juillet Les Aventures au parc de Tic et Tac, axés sur les gaffes des deux écureuils toujours en train de se chamailler.

Largement de quoi s’occuper pendant les éventuelles journées pluvieuses de juillet, donc.