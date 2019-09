Depuis la diffusion de la dernière bande-annonce de Star Wars : The Rise of Skywalker, les théories plus ou moins abracadabrantes prolifèrent sur Internet. Rey est-elle passée du côté obscur de la Force ? Ou n’est-elle qu’un clone ? Pourquoi C-3Po a-t-il les yeux rouges pour la première fois ? Des questions à la base de discussions sans fin. Mais depuis peu, elles occupent moins les réflexions des communautés de fans. Inquiètes, avant tout, du retour en studio de J. J. Abrams pour modifier quelques scènes. Et ça, ce n’est généralement pas bon signe.

Pour rappel, Solo : A Star Wars Story, unanimement décrié comme le pire volet de toute la saga de La Guerre des étoiles, serait constitué à 70 % de "reshoots". Dans un premier temps, les rumeurs évoquaient des séquences spatiales de X-Wing. Aucun des acteurs principaux n’aurait été aperçu dans les studios de Pinewood. Mais l’annulation de la venue d’Hayden Christensen et Ian McDiarmid, à quelques heures du début d’une convention à Salt Lake City, a relancé les spéculations. Pour beaucoup, leur absence serait due à la mise en boîte de nouvelles scènes. Ce qui signifierait qu’en plus de Palpatine (incarné par Ian McDiarmid), on assisterait au retour d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen lui prête ses traits dans les trois premiers Episodes), alias Dark Vador. Comme si cela ne suffisait pas, un journaliste de MTV a twitté sur le mécontentement de George Lucas, qui serait à la base d’une série de retouches dans le film, tant il serait compliqué de satisfaire tout le monde.

On n’a pas fini d’en entendre parler. Le moulin à rumeurs tourne à plein régime.