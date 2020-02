Cinéma Mel Gibson et Danny Glover sont partants pour un cinquième volet de la saga.

Je suis trop vieux pour ces conneries." En 1987, déjà, lors du tout premier volet de L’Arme fatale, Danny Glover avait immortalisé cette réplique. Il était alors âgé de 41 ans. Trente-trois ans plus tard, il faut croire qu’il se sent beaucoup plus jeune puisqu’il a donné son accord pour incarner une cinquième fois Roger Murtaugh face à Mel Gibson. Et toujours sous la direction de Richard Donner. Selon le producteur Dan Lin, presque toutes les étoiles sont alignées pour tourner prochainement L’Arme fatale 5. "Dick Donner est de retour. Le casting original est de retour. Et c’est extraordinaire. L’histoire est très personnelle pour lui (le cinéaste, NdlR). Mel et Danny sont prêts à se lancer, tout dépend maintenant du scénario." Avec le risque toutefois que le public reprenne à son compte la réplique célèbre de Danny Glover avant de se rendre en salle pour ce cinquième volet.