Vingt-sept ans après l’avoir quitté, Whoopi Goldberg va retrouver l’habit de nonne de Deloris dans un troisième volet de Sister Act. Elle l’a annoncé dans The Late Late Show With James Corden : "Longtemps, on n’a pas arrêté de me dire que personne ne voulait voir ça. Et puis, assez récemment, cela a changé, les gens auraient peut-être envie de le voir. Nous travaillons donc avec diligence pour essayer de réunir tout le gang pour un retour. Écoutez, c’est vraiment un film amusant. C’est fun de se sentir bien. C’est juste écouter de mauvais chants, des bons chants, okay, des chants et ensuite des nonnes. Qu’existe-t-il de meilleur que ça ? Rien." L’argumentation est discutable, mais malgré tout, la suite de Sister Act sera accueillie avec plaisir.