Encore un retour improbable à Hollywood.

Tellement obnubilés par les gros coups médiatiques qu’ils ne jurent plus que par la nostalgie, quelques producteurs ont décidé d’offrir de nouvelles aventures à Rintintin, le chien star du cinéma muet des années 20. Dans un film d’action à venir, le cabot militaire devra tenter d’empêcher une attaque de grande envergure. Et pour rendre le programme encore plus attractif, il est présenté comme "le John Wick des chiens". Mais que fait la SPA ?