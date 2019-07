"Le Roi Lion" n'a fait qu'une bouchée du box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, avec près de 192 millions de dollars de recettes, selon les chiffres définitifs de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

Pour raconter les aventures du lionceau Simba, le réalisateur Jon Favreau a usé d'un procédé totalement nouveau: le film a été tourné par une équipe traditionnelle de cameramen, mais au sein d'un monde de réalité virtuelle en 3D. Il a aussi fait appel à un casting de stars, comme Beyoncé, pour les voix des personnages.

Le film a déjà dépassé le demi-milliard de dollars de recettes à travers le monde.

Bien loin derrière, on retrouve à la deuxième place "Spider-Man: Far From Home", septième volet des aventures de l'homme-araignée, avec 21,2 millions de dollars de recettes ce week-end.

"Toy Story 4", avec 15,5 millions de dollars sur trois jours, occupe la troisième marche du podium.

En quatrième position se place "Crawl", une production hollywoodienne réalisée par le Français Alexandre Aja, grand spécialiste des films d'horreur ("La colline a des yeux"), avec 6,1 millions de recettes sur le week-end.

La comédie "Yesterday", dans laquelle un musicien se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé et où il est le seul à se souvenir de leur musique, est en cinquième place, avec 5 millions de dollars en trois jours.

Voici le reste du Top 10:

6. "Stuber": 4,1 millions de dollars sur le week-end

7. "Aladdin": 4,1 millions de dollars

8. "Annabelle - La Maison du Mal": 2,6 millions de dollars

9. "Midsommar": 1.6 million

10. "Comme des bêtes 2": 1.5 million