Avec 1,657 milliard de dollars de recettes en 2019, Le Roi Lion en version "live" occupe la septième place du box-office mondial de tous les temps. Ce qui signifie, dans la logique hollywoodienne, qu’il ne pouvait rester sans suite.

Traditionnellement, pour les films d’animation Disney, cela se traduit par faire vivre à leurs enfants des aventures très similaires à celles des héros de l’œuvre originale. Une formule magique auquel le réalisateur Barry Jenkins semble avoir plus ou moins renoncé, puisque cette fois, il compte explorer l’enfance de Mufasa via sa relation avec Scar, mais aussi une multitude de nouveaux personnages, dont seul le nom a été dévoilé : Adah, Horatio, Elijah, Celia, Kaliban, Cardi et Zola.

"Avoir l’opportunité de contribuer à faire vivre ce conte merveilleux sur l’amitié, l’amour et la transmission tout en servant ma volonté de rendre hommage aux traditions africaines est un rêve devenu réalité", a expliqué le cinéaste révélé par If Beale Street Could Talk.

Avant d’ajouter : "J’ai lu le scénario et après 40 pages, je me suis dit : ‘C’est vraiment bien !’ Et en continuant à lire, j’ai fait taire mon côté de mon cerveau qui disait : ‘Oh, un cinéaste comme toi ne fait pas un film comme celui-ci’, et je me suis permis d’arriver à l’endroit où ces personnages, cette histoire, sont incroyables." On ne sait pas encore quand on pourra vérifier ses dires : aucune date de sortie n’est programmée pour l’instant.