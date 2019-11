Il était proposé pour 84 $ seulement. C'est l'interprète de Finn lui-même qui l'a annoncé.

Le mystère n’aura pas plané longtemps autour de l’identité du propriétaire du scénario de Star Wars : The Rise of Skywalker retrouvé en vente sur eBay. En pleine promotion du film dans l’émission Good Morning America, John Boyega s’est en effet dénoncé.

“Je déménageais de mon appartement et j’ai laissé le script sous le lit, a expliqué l’interprète de Finn. L’idée, c’était de le laisser sous le lit, de le reprendre le lendemain matin au réveil et de partir. Mais mes potes sont venus et nous avons commencé à faire un peu la fête. Le script est donc resté là. Quelques semaines plus tard, un nettoyeur l’a trouvé et l’a mis sur eBay pour quelque chose comme 65 livres sterling (84 dollars). Cette personne ne connaissait pas sa vraie valeur.”

“C’était effrayant”

Ceci confirme ce que John Boyega ne cesse de dire : il est incapable de mentir. Même s’il peut parfois enrober la vérité dans un peu d’humour : “C’était effrayant, j’ai reçu un appel de tous les responsables du studio. Même Mickey Mouse m’a appelé : ‘Qu’as-tu fait ?’”

Cela ne devrait pas empêcher The Rise of Skywalker de récolter 205 millions $ de recettes aux USA pour son démarrage, selon les estimations. Une somme énorme, mais inférieure au box-office des deux précédents volets.

Daisy Ridley balance son Porg

L’interprète de Rey lui préfère nettement Baby Yoda.

Voici deux ans, dans Star Wars : les derniers Jedi, les Porgs avaient fait craquer la planète entière avec leur corps en forme d’œuf surmontés d’yeux démesurément grands. Enfin, presque toute la planète. Certains inconditionnels leur reprochaient de ne servir que d’argument marketing et tenir un peu le même rôle que les Ewoks en vue de la vente de peluches. Surprise : parmi les détracteurs se trouve Daisy Ridley, une des actrices principales de la dernière trilogie, puisqu’elle incarne Rey, la relève de l’ordre Jedi.

© DISNEY



Amenée à choisir, dans le Tonight Show with Jimmy Fallon, entre les porgs et le nouveau chouchou des Internautes, la version bébé de Yoda apparue dans la série The Mandalorian, elle a répondu sans hésiter : “Baby Yoda.” Avant de préciser sa pensée : “Écoutez, je ne suis pas fan des Porgs. Nous avons travaillé six mois pour Les derniers Jedi, et à chaque interview, j’entendais : ‘Qu’en est-il des Porgs ?’” D’évidence, cela l’a beaucoup énervée. Elle n’est sans doute pas la seule, mais fait rarissime durant les promos hollywoodiennes, elle ose l’exprimer publiquement. C’est dire si elle est sûre que la Force est bel et bien avec elle.