Au Pays du Soleil Levant, "L'Ascension de Skywalker" devient "L'Aube de Skywalker". Ce qui sous-entend clairement le début d'une nouvelle ère pour les descendants de Dark Vador.

Depuis que The Last Jedi (tout le monde pensait qu'il s'agissait de Luke Skywalker) a été traduit en français par Les Derniers Jedi (un pluriel qui change tout), les fans sont extrêmement attentifs aux intitulés des films de la saga sur tous les marchés internationaux. Et, d'évidence, la version japonaise de The Rise of Skywalker (L'Ascension de Skywalker en français) les a fait tiquer.

Il s'agit en effet de L'Aube de Skywalker. Un titre qui précise l'intrigue. L'ascension peut être perçue comme l'émergence de la famille, ou bien comme une montée, au ciel notamment. Beaucoup supposaient que les descendants de Dark Vador termineraient ainsi tous au panthéon. Or, l'aube, c'est clairement le début de quelque chose de neuf pour la famille Skywalker. Le commencement d'une nouvelle ère pour elle. Ce qui entre en contradiction avec tout ce qu'on avait entendu jusqu'ici, à savoir que l'épisode IX marquait la fin de la saga pour la famille Skywalker.

Voilà qui devrait alimenter bien des débats jusqu'à la sortie du film, le 18 décembre 2019.