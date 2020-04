Léa Seydoux ne cache pas son plaisir de participer aux aventures de James Bond.

"On a tendance à oublier que James Bond est aussi un objet sexuel, explique-t-elle à Harper’s Bazaar. C’est totalement un objet sexuel. C’est un des rares, si ce n’est le seul personnage masculin à être sexualisé. Je pense que les femmes aiment voir James Bond, non ? Voir son corps. Non ? Vous ne pensez pas ? J’aime voir les hommes sexy en maillot de bain."

Cela a le mérite de l’honnêteté, mais on n’ose imaginer le tollé que cela déclencherait si un comédien tenait exactement le même discours à propos d’une partenaire féminine.