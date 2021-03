Ce week-end, la NBA se mettra à l'heure du All-Star Game. L'occasion idéale, pour le studio Warner Bros., de mettre en avant la suite de, sous-titrée, dans laquelle LeBron James étale à la fois ses talents de basketteur (plus à démontrer) et de comédien. Avec quelques surprises à la clef.

Tout comme Michael Jordan en 1996, "King James" va être amené à jouer aux côtés de Lola Bunny, Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz, Titi et tous leurs amis. Mais cette fois, il a été aspiré dans le serveur informatique de la Warner et va devoir affronter une équipe monstrueuse dirigée par l'intelligence artificielle. Il ne fera toutefois pas que visiter les terrains de basket. Le réalisateur Malcolm D. Lee a annoncé qu'il revisiterait l'histoire du studio, et croiserait quelques-unes de figures les plus marquantes de l'histoire du 7e art. "C'était très délicat, parce qu'on se dit: Oh, mon Dieu, il y a Mad Max et Casablanca."

Et ce n'est pas tout. Selon les informations dévoilées par Entertainment Weekly, il va aussi croiser Neo (Matrix), Wonder Woman, King Kong ou Batman. Autant dire qu'il va y avoir autant d'action et de nostalgie que de sport. Mais il faudra attendre le 16 juillet pour découvrir tout cela au cinéma et sur HBO Max.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.