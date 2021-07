Dernier feu d’artifice à Cannes, aux couleurs de la Belgique. Les intranquilles, de Joachim Lafosse, clôture en beauté la compétition officielle, avec de belles chances de se retrouver au palmarès ce samedi soir. La bipolarité y est abordée avec énormément d’émotion, de sensibilité, d’intelligence et de richesse. Un rôle en or pour Damien Bonnard, en peintre qui fait rimer maladie et art, mais aussi pour Leïla Bekhti, en proie au doute : vaut-il mieux un mari bouillonnant, créatif et surexcité ou totalement apathique sous médicaments ?

“C’est ça que j’adore à Cannes : il y a le stress de la montée, de la présentation du film, mais aussi la découverte d’autres bijoux, comme Un héros, d’Asghar Farhadi, explique-t-elle. La projection le dernier jour, cela crée une tension supplémentaire.”