Il ne fait décidément pas bon trôner sur la tête des propriétaires de salles de cinéma. Chaque jour leur apporte de nouvelles raisons de s'arracher les cheveux. Quand ce ne sont pas les grands studios qui annulent ou reportent les sorties de leurs blockbusters, ce sont les plateformes de streaming qui enfoncent le clou du changement en proposant des programmes toujours plus alléchants et événementiels.

La dernière annonce en date en dit long sur l'évolution des mentalités à Hollywood. Netflix est parvenue à réunir un casting de superstars dont quasiment aucune superproduction ne pourrait rêver. Jugez plutôt: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry et Tomer Sisley vont tous se retrouver à l'affiche de Don't Look Up, une comédie d'Adam McKay, le réalisateur de l'éblouissant The Big Short.

L'histoire sera centrée autour de deux astronomes pas trop réputés (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, tous deux déjà oscarisés), persuadés qu'une météorite va frapper la Terre dans six mois. Le hic, c'est qu'ils ont beau faire le tour des médias, personne ne leur accorde le moindre crédit.

Le tournage doit débuter le 19 novembre à Boston. Objectif: une diffusion sur Netflix dès l'an prochain. La date n'a pas été précisée, mais avec un tel casting, il s'agira à coup sûr d'un événement.