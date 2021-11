Trente ans de carrière, des salles remplies en un claquement de doigts en France mais un peu moins en Belgique, voici les Bodin’s. Surnommés les Daft Punk de l’humour ou l es frères Taloche français, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet étaient même comparés aux Vamps à leurs débuts. " Mais on s’en défend, expliquent ces comédiens qui jouent au clown blanc et à l’auguste des temps modernes. On a beaucoup travaillé à dévampiser nos personnages. Ce sont nos copines mais c’est juste pour le stéréotype car on n’a pas le même contenu."

Et après le carton du Mariage chez les Bodin’s et d’Amélie au pays des Bodin’s au cinéma, voilà qu’ils remettent le couvert avec Les Bodin’s en Thaïlande. " Les Bodin’s sont devenus une marque car nos personnages ruraux de Maria et Christian sont devenus des entités et aujourd’hui les ambassadeurs des petites gens. Les gens viennent nous voir en famille, comme au cirque, mais on fait moins de numéros de trapèze (sourire) !" Et pour leur 3e numéro au 7e art, bienvenue dans une comédie d’aventures barrée (" Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan ?") et volontairement clichée (des massages thaïs aux tongs poissons) ou aux cascades (des saltos en jet-ski) et à l’humour ("j’ai le pangolin qui veut se déconfiner") parfois tirés par la braillette. Mais un Very bad trip bon enfant à la sauce campagnarde des Bodin’s. Mention spéciale à la chanson - déjà culte - sur le footballeur international français Benjamin Pavard.

Pourquoi avoir attendu dix ans avant la sortie de ce 3e volet ?