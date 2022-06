Daniel Craig et Dwayne Johnson mènent le bal avec des salaires de 50 millions de dollars par film.

S'il est bien un sujet qui fait trembler tout le monde pour l'instant, c'est l'inflation. Face à la note d'électricité, au moment de remplir un plein d'essence ou simplement de faire ses courses, difficile de ne pas angoisser face à la montée des prix.

Mais, c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et tout le monde ne se plaint pas, loin de là, de cette flambée des prix. A Hollywood, elle ravit même les stars, dont les cachets sont repartis à la hausse, grâce notamment au streaming. La plupart des grands studios possédant aussi leur plateforme, ils cherchent à attirer un maximum de cinéphiles de salon en proposant les blockbusters très rapidement, voire en même temps que la sortie en salle. Avec une perte de revenus pour les comédiens les plus demandés, souvent bénéficiaires d'un pourcentage des recettes en salle. Dès lors, un système de compensation, appelé "streaming back-end buyout", lors est proposé, avec un effet ascensionnel sur les montants dans les contrats.

Dans d'autres cas, les nouveaux géants des médias digitaux proposent des sommes affolantes aux comédiens pour des longs métrages destinés à leur usage exclusif, sans passage par les grands écrans. Dans ce domaine, Netflix a frappé particulièrement fort. En proposant un contrat de 100 millions de dollars à Daniel Craig pour les deux suites d’À couteaux tirés. Une vraie folie, dans la mesure où l'enquête policière de 2019 n'avait coûté que 40 millions de dollars et en avait rapporté 311 dans le monde entier, un joli rapport coût-bénéfices mais pas un score exceptionnel justifiant une telle dépense.

Les plateformes de streaming paient plus

Une stratégie partagée par Amazon Prime. Qui a offert 50 millions de dollars (30 de cachet et 20 de compensation) à Dwayne Johnson pour Red One, un film d'action et d'aventure imaginé par le scénariste de plusieurs Fast&Furious, Chris Morgan. Un choix doublement moins risqué que celui de son concurrent: non seulement Amazon ne s'engage que pour un film (si la suite d’À couteaux tirés est un bide, il est peu probable que le troisième volet attire la foule), mais en outre, elle mise sur le champion du box-office de ces dernières années.