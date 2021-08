S’il est un impact du coronavirus que personne n’avait vu venir, c’est bien celui sur les salaires des stars hollywoodiennes. Avec un effet à la hausse !

Traditionnellement, depuis le milieu des années 90, les heureux inscrits sur la A-List bénéficiaient d’un cachet tournant aux alentours de 20 millions de dollars, en plus d’un pourcentage sur les recettes dès que le box-office atteignait un certain seuil. Un système gagnant-gagnant : les studios ne payaient plus qu’en cas de succès et les interprètes pouvaient encaisser quelques dizaines de millions supplémentaires.

Depuis, Hollywood avait encore affiné le principe, diminuant les cachets (et les risques financiers) tout en augmentant les participations bénéficiaires des interprètes. Tout le monde semblait s’y retrouver, mais ce satané covid-19 a tout changé. Par sa faute, les salles de cinéma ont fermé leurs portes de très longs mois, laissant le champ libre aux plateformes de streaming, désormais incontournables dans le paysage audiovisuel.

Avec la sortie simultanée ou très rapprochée des blockbusters en streaming, forcément, le box-office des salles n’atteint plus les mêmes sommets. Ce qui impacte les rentrées des stars. Scarlett Johansson, qui s’estime flouée malgré un cachet de 20 millions de dollars, intente d’ailleurs un procès à Disney pour Black Widow à ce titre.

Pour éviter la multiplication de ce type d’action, les studios n’ont d’autre solution que d’augmenter le salaire de leurs têtes d’affiche. Ce que font aussi les plateformes de streaming, désireuses d’attirer les plus grands noms dans leurs productions propres. Ainsi, Netflix a déboursé 100 millions de dollars pour que Daniel Craig participe aux deux suites d’A couteaux tirés. Et Amazon a donné 30 millions à Dwayne Johnson pour Red One, avec des bonus sur l’audience qui pourraient, selon Variety, lui rapporter 20 millions supplémentaires.

Sommes folles

Voici les cachets mirobolants des stars dévoilés par Variety, qui seront parfois complétés par des pourcentages sur les recettes :

Daniel Craig pour les deux suites d’A couteaux tirés : 100 millions $;

Dwayne Johnson pour Red One : 50 millions $;

Will Smith pour King Richard : 40 millions $;

Denzel Washington pour These Little Things : 40 millions $;

Leonardo DiCaprio pour Don’t Look Up : 30 millions $;

Mark Wahlberg pour Spenser Confidential : 30 millions $;

Jennifer Lawrence pour Don’t Look Up : 25 millions $;

Julia Roberts pour Leave the World Behind : 25 millions $;

Sandra Bullock pour The Los City of D : 20 millions $;

Scarlett Johansson pour Black Widow : 20 millions $;

Ryan Gosling pour The Grey Man : 20 millions $;

Chris Hemsworth pour Thor : Love and Thunder : 20 millions $;

Brad Pitt pour Bullet Train : 20 millions $;

Michael B. Jordan pour Without Remorse : 15 millions $;

Tom Cruise pour Top Gun : Maverick : 13 millions $;

Keanu Reeves pour The Matrix 4 : 12 millions $;

Chris Pine pour Dungeons and Dragons : 11 millions $;

Robert Pattison pour The Batman : 3 millions $;

Chris Pratt par épisode de The Terminal List : 1,4 million $;

Henry Cavill par épisode de The Witcher : 400 000 $.