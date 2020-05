Les exploitants de salles dites commerciales déplorent l’attitude de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ne leur vient pas en aide.

Situées à Louvain-la-Neuve, les salles de Cinéscope sont fermées depuis la soirée du 13 mars. "Ça ne peut pas continuer comme ça. On a envie de redémarrer l’activité , fait remarquer Amandine Lecomte, responsable d’exploitation. D’habitude, les cinémas sont ouverts 7 jours sur 7. C’était triste de venir et de voir nos salles désertes." Et qui dit salles vides dit pas de rentrées financières, tandis que les charges, elles, continuent d’être dues.