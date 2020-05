Peu d’affiches, beaucoup d’incertitudes… le milieu se pose pas mal de questions.

Depuis le début de la crise sanitaire, les salles obscures n’ont jamais aussi bien porté leur nom. Plongées dans l’obscurité, plus aucun film n’y est projeté depuis près de deux mois et aucune date officielle de réouverture n’a, jusqu’à présent, été envisagée.

Un véritable coup dur pour le secteur, qui se retrouve donc sans le moindre revenu, sans perspective de reprise et avec des frais inévitables. "De notre côté, on a la chance d’être implantés à Waterloo depuis 40 ans et d’avoir amorti le bâtiment, explique Patrick Piret, le responsable des Cinés Wellington à Waterloo. Maintenant, les investissements ne s’arrêtent pas et les pertes sont énormes pour tout le secteur. Les coûts sont réduits au minimum et le personnel a été placé au chômage technique."

