Louvain-la-Neuve, mardi 30 juin, 16 heures. Les portes du cinéma sont toujours closes, mais on s’active le long des grandes baies vitrées. "Cela fait plus d’une semaine que l’équipe de nettoyage est à l’œuvre, de 9 h à 18 h, pour tout faire briller", explique Karine Buelens, responsable d’exploitation. Car ce mercredi, c’est jour de rentrée pour Cinéscopes, son équipe, son public et toutes les autres salles du pays. Après trois mois et demi de fermeture imposée en raison du coronavirus, les projections vont reprendre.

(...)