Il est des propositions qui ne se refusent pas. Comme celle d’incarner le commandant Picquart, l’homme qui va enquêter sur l’affaire Dreyfus au péril de sa carrière, dans le film de Roman Polanski,. Un rôle à César, dans lequel Jean Dujardin explore d’autres facettes, plus dramatiques et sobres, de son jeu. Et pourtant, de son propre aveu, il n’a pas sauté de joie en recevant le scénario., explique-t-il.La Vénus à la fourrure