La dernière fois que nous avions vu Ewan McGregor avec une barbe de patriarche mal taillée, des bottes en cuir marronnasses dénichées chez Emmaüs et en tenue en toile de bure à capuche, c’était en 2005 dans "Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith". Dix-sept ans se sont écoulés depuis. Dix-sept longues années durant lesquelles des millions de fans d’Obi Wan Kenobi se sont demandé si l’acteur écossais reprendrait un jour le rôle qui fit de lui une méga-star bien plus que planétaire… galactique ! La réponse, nous la connaissons toutes et tous puisque depuis le 27 mai, Disney Plus, programme sur sa plateforme de streaming, six épisodes d’une nouvelle série sobrement intitulée Obi-Wan Kenobi. Sir Ewan Kenobi revient pour nous sur sa relation avec ce personnage emblématique et sur quelques anecdotes qui auraient pu transformer la force en farce.