Cinéma Elle dévoile les coulisses de(en salle le 1er mai), mais aussi son manque de confiance en elle parfois.

Les cheveux en bataille, fagotée comme l’as de pique, Marie sort en vitesse du taxi, tape François Cluzet pour l’argent de la course, oublie son enfant dans l’auto, sort quelques blagues bien graveleuses puis descend les bouteilles de bière en moins de temps qu’il n’en faut à Kim Kardashian pour poster des selfies dénudés. Onze ans après son Oscar de la meilleure actrice, Marion Cotillard prouve une nouvelle fois qu’elle n’a rien perdu de son sens de l’autodérision dans Nous finirons ensemble , la suite très réussie des Petits Mouchoirs , attendue en salle ce mercredi 1 er mai.

Détendue, manifestement ravie d’être à Bruxelles, c’est avec un grand sourire qu’elle a livré quelques confidences sur les coulisses du tournage avec ses meilleurs amis sous la direction de son compagnon, Guillaume Canet. "C’était très intéressant de voir l’évolution des personnages huit ans après, explique-t-elle. Pour Les Petits Mouchoirs, il s’était inspiré de pas mal de choses de moi et il m’avait fallu puiser dans ma personnalité, ce qui est assez déstabilisant. Qui plus est, dans Les Petits Mouchoirs , Marie est solaire mais a aussi une grande part d’ombre. Aller chercher des choses de ma personnalité dans ce qu’il y a de plus sombre, qui me met le moins à l’aise, jouer une grosse fumeuse de pétards qui baise à droite à gauche, c’était très compliqué à voir à l’écran. Ici, c’est bien éloigné de ce que je suis - et heureusement (rire). Elle n’a vraiment pas trouvé le chemin de l’épanouissement. Et c’est intéressant de plonger dans des profondeurs un peu troubles."

(...)