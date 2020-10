Disney + propose une docu-série captivante en six épisodes pour découvrir tous les secrets du film d’animation.

Vous pensiez être "libérés, délivrés" de La Reine des neiges ? Alors, vous risquez de déchanter si, pour faire plaisir aux enfants (et découvrir The Mandalorian au passage…), l’abonnement à Disney + est venu enrichir l’offre télé à la maison. Au rayon de ses programmes originaux, la plateforme de streaming aux oreilles rondes propose en effet une série documentaire passionnante, Dans les coulisses de La Reine des neiges 2. Soit une visite de 3 h 42 (2 h de plus que le film, donc), en six épisodes, consacrée à tous les aspects de la création des aventures d’Anna et Elsa. À montrer aux fans, afin de les replonger dans le rêve tout en découvrant les trésors d’ingéniosité réclamés par ce film d’animation.

