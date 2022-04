Sorti en mai 2019, Les Crevettes pailletées proposait un scénario improbable : un entraîneur homophobe se voyait contraint de prendre en charge une équipe gay de water-polo pour l’emmener au Gay Games en Croatie. Résultat : 600 000 entrées en France, 70 000 en Belgique. Et une une de L’Équipe qui a fait date. On y voit Cédric Le Gallo, coscénariste et coréalisateur, qui fait partie d’une équipe amateur gay de water-polo dans la vie, embrasser un autre joueur avec ce titre : "Embrassez qui vous voudrez". De quoi secouer un monde du sport dans lequel la question de l’homosexualité reste taboue.