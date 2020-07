Jean-Pascal Zadi s’attaque à tous les clichés mais se perd un peu dans un film à sketchs.

À partir de quand une bonne idée prend-elle l’eau ? Voilà la question que l’on se pose à la sortie de Tout simplement noir, une comédie grinçante signée Jean-Pascal Zadi et John Wax.

Au départ, J.-P. (Jean-Pascal Zady) nous emballe dans son propre rôle de loser quadragénaire bien décidé à organiser une grande marche avec rien que des hommes noirs pour réclamer le respect de leurs droits et faire entendre leur parole. Pour donner de l’ampleur à ce mouvement, le ralliement des "frères" et "sœurs" reconnus médiatiquement se révèle indispensable. Le hic, c’est que J.-P. et la diplomatie, cela fait deux. Sous prétexte de franchise, il parvient à vexer ses interlocuteurs, leur reprochant de caricaturer les Africains sur scène, d’être des rappeurs pour ados ou de ne pas représenter la communauté puisqu’ils vivent aux États-Unis.